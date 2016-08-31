Красногорск, 31 августа, 2016, 10:37 — ИА Регнум. 30 августа на Москву и Московскую область обрушилась очередная волна непогоды. Помимо сильного дождя и шквалистого ветра, в ряде муниципалитетов гроза сопровождалась градом, размеры градин порой достигали нескольких сантиметров. Итогом буйства стихии стали разбитые машины и сотни фотографий гигантских градин в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот со страницы leriaaa Град и яблоко

Пользователи социальной сети Instagram в течение всего вчерашнего дня и ночи делились своими снимками огромных градин, выпавших на их дома и машины, после прохождения сильной грозы в столице и области.

Скриншот со страницы vera gre Град в траве

«Сенсация! Град в Новогромово! Град был очень большой. По крыше стучали куски глыб. Циклон обрушился из синей тучи. Ужас!!!» — комментирует непогоду пользователь vika_ika 13 151.

«Вот под такой град я попала сегодня на машине. Завтра гляну, надеюсь, сильных повреждений нет», — пишет другой пользователь соцсети с ником levinanat75, демонстрируя крупные градины на своей руке.

Скриншот со страницы hannareitsch Град в ладошке

«Град. Электросталь. Машину побило», — сообщает pruginkin1973

Напомним, ранее ГУ МЧС РФ по Московской области распространило предупреждение о грозе с дождем, местами с сильным, в отдельных районах с градом и усилением ветра до 15−20 метров в секунду.