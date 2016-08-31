Серов, Свердловская область, 31 августа, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Свердловской области пожарные с 22 августа пытаются потушить крупный природный пожар. Площадь очага составляет 500 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

В Серовском городском округе горит лесная подстилка. По данным МЧС, пожар уже локализован. Его тушение осложняется тем, что он находится в труднодоступной местности.

Только за прошедшие сутки к тушению огня в данном районе привлекались 111 человек и 21 единица техники. Угрозы населённым пунктам пожар не представляет.

Отметим, всего с начала пожароопасного сезона 2016 года на территории области было зарегистрировано 724 природных пожара. При этом на тот же период 2015 года их было всего 273.