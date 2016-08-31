Якутск, 31 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В шахте Оймяконского района Якутии произошло обрушение горной породы на глубине 100 метров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики, по предварительной информации в момент обрушения в штреке шахты находился один человек.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Ликвидируют последствия обрушения 10 человек и 3 единицы техники. На место происшествия выехали сотрудники отделения якутского военизированного горноспасательного взвода, а также оперативная группа оймяконского пожарно-спасательного гарнизона и бригада скорой помощи.

ИА REGNUM напоминает, что только в 2016 году в шахтах России случилось несколько крупных ЧП, под завалами гибли люди. Больше всего жизней унёс взрыв метана на шахте «Северная» в Коми, тогда погибли 36 человек.

Читайте также: Медведев поручил к 1 сентября выявить особо опасные шахты