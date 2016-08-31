Красногорск, 31 августа, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Все школы Московской области прошли проверку надзорных ведомств и готовы принимать школьников в новом учебном году 2016−2017. После проверок со стороны МЧС, МВД и Госадмтехнадзора свое заключение о соответствии сделало областное управление Роспотребнадзора. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Под надзором управления находится 1351 образовательное учреждение. По состоянию на конец августа все школы признаны готовыми к приему детей. В новом учебном году в школах Московской области будут обучаться более 743 тысяч детей и подростков, в том числе более 82 тысяч первоклассников.

В ряде школ перед началом учебного года были проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы, которые были выполнены на 100%. Так, в 58 школах было закуплено технологическое оборудование для пищеблоков, в 19 школах проведены работы по улучшению системы водоснабжения, в 26 школах закуплена школьная мебель, в 11 школах улучшена материально-техническая база медицинских пунктов, в 42 школах проведены работы по улучшению системы освещения и в 55 школах выполнен ремонт сантехоборудования, закуплен спортивный инвентарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2016 года свои двери для учащихся откроют также 14 новых школ и две пристройки.