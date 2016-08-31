Москва, 31 августа, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Brent предпринимает попытки к росту. Однако уверенное движение вверх энергоносителя не задается. Ключевым фактором, сдерживающим рост, остаются опасения сохранения переизбытка нефти на мировом рынке, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ожидания того, что на неформальной встрече в сентябре страны ОПЕК договорятся о заморозке объемов добычи, ослабевают. Министр энергетики Саудовской Аравии ранее отметил, что он не видит необходимости в «значительном вмешательстве». А Иран завил, что присоединится к соглашению, если страны подтвердят его право на восстановление своей доли рынка», — пояснила Ргова.

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«Сегодня, 31 августа, внимание привлекут данные по коммерческим запасам нефти в США от Минэнерго. По прогнозам, показатель может вырасти на 1 млн баррелей, что неудивительно, так как в США завершается сезон активного вождения и спрос со стороны НПЗ традиционно падает. Если еще и добыча в Штатах увеличится, Brent может нацелиться на снижение в район уровня 47,00 долларов за баррель», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 августа, цены на нефть демонстрируют слабую положительную динамику на фоне сообщения Американского института нефти (API) о запасах нефти в стране и дешевеющей американской валюты. Так, по состоянию на 07:43 мск стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,06% — до $48,76 за баррель, цена нефти марки WTI — на 0,09%, до $46,39.