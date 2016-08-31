Москва, 31 августа, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Рубль остается практически без поддержки. Налоговые платежи остались позади, и теперь российской валюте не приходится рассчитывать на спрос со стороны компаний-экспортеров, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Принимая во внимание тот факт, что цены на нефть все еще остаются под давлением и краткосрочно имеют шансы продолжить снижение, можно предполагать, что и рубль будет оставаться под давлением. Более того, в последнее время сложились явно позитивные настроения относительно американского доллара», — пояснила Рогова.

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«Если публикуемая сегодня, 31 августа, статистика по изменению числа занятых в частном секторе от ADP и отчет по незавершенным сделкам на рынке жилья окажутся достаточно сильными, американская валюта может получить новый импульс к росту на фоне усиления ожиданий повышения ставки в сентябре. Все это может привести к росту пары USD/RUB в район уровня 65,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 31 августа. Так, официальный курс евро установлен на отметке 72,50 руб, он снизился на 29,83 коп. Доллар опустился на 17,38 коп. и составил 64,90 руб. Цена на нефть марки Brent поднялась на 0,06% — до 48,76 доллара за баррель.