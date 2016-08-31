Дудинка, Красноярский край, 31 августа, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Таймырские активисты установили новый стеллаж с бесплатными книгами в зале ожидания аэропорта «Норильск». Инициатором акции является Комитет культуры, молодежной политики и спорта администрации Дудинки.

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«Любой пассажир может почитать книгу в ожидании рейса либо взять с собой в дорогу. Помимо стандартного для буккроссинга оформления книг таймырцы ввели дополнение — теперь каждая книга из Таймыра имеет штамп «Буккроссинг — Таймыр — 2016». Таким образом книги, которые пассажиры будут брать с собой в путешествие со штампом Таймыра, появятся на стеллажах буккроссинга по всей России», — говорится в сообщении.

Буккроссинг («обмен книг») — всемирное движение, смысл которого заключается в свободном путешествии книг от одного читателя к другому.

Как рассказала ИА REGNUM организатор акции Наталья Грек, книги на полках стеллажа будут обновляться в течение года из муниципальных библиотечных фондов. «В этой нашей акции активное участие принимает Центральная библиотека Дудинки», — пояснила она.

По словам собеседницы ИА REGNUM, непосредственно в Дудинке, которую населяют 22 тыс. человек, действуют три библиотеки, и еще пять расположены в близлежащих селах. При этом книжный бизнес практически оставил Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район. Книжных магазинов в Дудинке нет.

«Как таковые они практически отсутствуют. У нас есть небольшие отделы, небольшие ларьки по типу «Союзпечать», но полноценных книжных магазинов, таких как в Красноярске, у нас нет. Книжные ярмарки, такие как в Норильске, у нас тоже не проводятся», — отметила Грек.

Бизнес оказался неспособен поддерживать книжную культуру во всех территориях России, так что инициатива в этой области возвращается к государству и обществу.