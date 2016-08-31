Якутск, 31 августа, 2016, 09:06 — ИА Регнум. В России необходимо реформировать систему лекарственного обеспечения, а также решить вопрос с высокими ценами на медикаменты и их сильным ростом. Такое мнение высказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармакологии и фармации Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Сардана Тарабукина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СВФУ.

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Она подчёркивает, что государство контролирует только рост цен на лекарства жизненно важного перечня, при этом не входящие в него препараты могут ощутимо дорожать. «Вопрос высоких цен является очень острым и таким останется, пока не будет внедрён механизм возмещения государственной стоимости лекарств населению, — отметила эксперт. — Другой способ решения проблемы — обязательное страхование граждан на лекарственное обеспечение. Это позволит убить сразу двух зайцев: стоимость лекарств не будет так чувствительна для населения, а их потребление станет возможно только после назначения врача и под его контролем».

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Сардана Тарабукина положительно оценивает законопроект, принятие которого разрешит продажу лекарств через интернет. Она считает, что такой способ торговли медикаментами был бы очень актуален для Якутии. «Особенно в отдалённых, труднодоступных, малонаселённых местах проживания. Правительство пытается решить проблему, обсуждаются даже такие способы распространения лекарств, как продажа лекарств в продовольственных магазинах и отделениях почтовой связи», — пояснила эксперт.

Напомним, в Госдуме РФ сейчас разрабатывается законопроект, который в том числе содержит требования для организаций, которые будут заниматься онлайн-торговлей лекарствами.

Как сообщало ИА REGNUM в феврале 2016 год, в федеральный парламент был внесён законопроект о запрете торговли медикаментами через интернет, но его не приняли.