Москва, 31 августа, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Нефть в течение дня 30 августа предпринимала попытки восстановиться. Но, по мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, сильные данные из США оказали поддержку доллару и энергоноситель возобновил снижение, отметив внутридневной минимум на 48,75.

Нефть

«Дополнительным фактором в пользу падения являются и опасения относительно переизбытка предложения энергоносителя на мировом рынке. Пик вождения в США подходит к завершению. А это может спровоцировать рост запасов, что неблагоприятно скажется на динамике энергоносителя, нацеливая Brent на снижение к уровню 48,30», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 31 августа, мировые цены на нефть демонстрируют слабую положительную динамику на фоне сообщения Американского института нефти (API) о запасах нефти в стране и дешевеющей американской валюты. Так, по состоянию на 07:43 мск стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,06% — до $48,76 за баррель, цена нефти марки WTI — на 0,09%, до $46,39.