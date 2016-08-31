Спасатели в шоке: Туристы бросили товарища в горах, спеша на самолет
Красноярск, 31 августа, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Туристы из Москвы, совершавшие поход в природном парке «Ергаки» Красноярского края, оставили в горах травмированного товарища, так как торопились на авиарейс, сообщает 31 августа Сибирский региональный центр МЧС.
По данным спасателей, во время похода один из участников повредил связки на ноге и не смог идти дальше. Еще четыре туриста решили оставить 30-летнего мужчину на месте, так как заранее приобрели билеты на самолет и не хотели опоздать на рейс.
Участники похода даже не сообщили о происшествии спасателям. В МЧС узнали о пострадавшем лишь спустя сутки от его матери. Мужчине оказали первую помощь и доставили на турбазу.
«Спасатели в шоке, и даже самые бывалые специалисты не берутся комментировать случай», — говорится в сообщении МЧС.