Вашингтон, 31 августа, 2016, 08:54 — ИА Регнум.



asiaobscura.com Опера для хунвэйбинов. КНР

На фоне того как кандидаты от Демократической и Республиканской партий Хиллари Клинтон и Дональд Трамп обмениваются взаимными обвинениями, а их предвыборные кампании берут новые рекорды низости, им стоит вспомнить, что для США сохраняется угроза со стороны некоторых государств. Ведущее место в этом списке стран занимает КНР, пять вещей о которой должен помнить будущий президент США, пишет Гордон Г. Чан в статье для National Interest.

Во-первых, автор предлагает претендентам на пост главы Белого дома не забывать о том, что Скарборо Шол, расположенный всего в 124 морских милях от филиппинского острова Лусон, может стать Польшей нового столетия.

В 2012 году вокруг этой отмели произошло противостояние китайских и филиппинских судов, которые окружили этот массив. Тогда Вашингтон попытался прекратить конфронтацию, добившись от обеих сторон согласия на отвод своих судов. Однако на этот шаг пошла только Манила, тогда как суда Пекина по-прежнему находятся там.

Администрация Обамы же не потребовала от Пекина придерживаться соглашения. По всей видимости, в Белом доме посчитали, что бездействием можно добиться ослабления напряженности. Следуя этот логике, подчеркивает автор, Вашингтон совершил ошибку чемберленовских масштабов, поскольку, добившись успеха на Скарборо Шол, китайские власти стали предпринимать дальнейшие шаги по захвату территорий в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Во-вторых, Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП) действительно — хорошая идея, поскольку от появления торгового соглашения в Южной Азии никуда не деться. Им станет либо американское ТТП, либо китайское соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве.

Президент Обама прав, отмечает автор, в том, что торговля не остановится из-за преобладания в конгрессе, в котором сейчас на рассмотрении и находится ТТП, обструкционистов. Та или иная страна напишет правила международной торговли. И это будет либо США, либо Китай. К тому же, добавляет автор, раз Пекин выступает против ТТП, его нужно продвигать еще активнее.

В-третьих, Китай отрывается от глобальной экономики. Это связано с тем, что экономика страны, несмотря на всю видимость мощи, демонстрирует признаки серьезных проблем. Экономический рост замедляется, страна набирает долги, деньги вытекают рекой из государства, а глава КНР Си Цзиньпин делает шаги к возврату к репрессивным мерам, которые могут привести только к негативным последствиям как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Все яснее становится то, что экономика Китая достигла пределов возможного в сложившейся политической системе.

В сложившихся условиях Китай закрывается экономически от остального мира, поэтому новому президенту придется противостоять политике Китая закрытия своих рынков. Таким образом, среди прочего, считает автор, Вашингтон должен начать требовать симметричных действий во всех экономических отношениях. США нужно вести себя так с Пекином, как Пекин ведет себя с США.

В-четвертых, Китай полностью поддерживает Северную Корею. Президент Джордж Буш — младший построил свою стратегию по отношению к КНДР вокруг Китая в надежде на то, что Пекин поймет, что его интересы сходятся с интересами международного сообщества. Преемник Буша последовал по его стопам.

Многие считали, что такой подход работает, когда в марте 2016 года Совбез ООН принял подготовленную Вашингтоном резолюцию 2270, которой вводились жесточайшие санкции против Пхеньяна. Сначала Пекин проявлял желание придерживаться санкций против КНДР, однако потом, отмечает автор, КНР стала игнорировать эти и другие санкции Совбеза. И теперь, по словам автора, значительное количество товаров и материалов, запрещенных в силу санкций, попадает в КНДР через границу с Китаем.

Таким образом, новый президент США должен будет наложить санкции на банки и компании Китая за нарушение санкций ООН.

Наконец, отмечает автор, Белый дом должен пересмотреть всю свою политику по отношению к Китаю. В начале 1970-х годов она заключалась в том, чтобы интегрировать КНР в международную систему законов, правил, резолюций и соглашений. Тогда надеялись на то, что раз Китаю будет что терять, он станет поддерживать сложившуюся систему. Эта стратегия провалилась, поскольку с усилением Китая Пекин стал работать на дестабилизацию этой системы. Таким образом, США необходимо полностью переоценить политику работы с КНР. Плодами этой переоценки должны стать два новых подхода. Первое — США должны пойти на сближение с демократическим китайским государством, от которого Белый дом отвернулся с 1970-х годов, — с Тайванем. Работая с островным государством, США получат союзника для поддержания мира и стабильности в регионе, смогут построить поддержку для находящихся в опасности принципов свободы и демократии, а также продемонстрировать лидерам КНР, что Тайвань их больше не боится.

Второе — нужно вплотную начать работать вместе с народом Китая. Китай нестабилен, поскольку граждане страны находятся в конфликте с ненадежной Коммунистической партией. Поэтому в интересах США — со многих точек зрения — начать говорить с теми, кто в не столь отдаленном будущем будет управлять страной. Среди них демократические активисты, домовладельцы, верующие, жители Тибета, уйгуры и рабочие, а также миллионы жителей Гонконга, которые очевидным образом устали от правления Пекина, заключает автор.