Москва, 31 августа, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Российский рубль 30 августа снова оказался под влиянием динамики цен на нефть. Утреннее укрепление было довольно быстро потеряно, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Котировки USD/RUB поднялись к уровню 65,02.

ИА REGNUM Рубль

«Помимо негативной динамики нефти, не на пользу российской валюте идут и ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом. Подобные настроения явно снижают интерес к рискованным активам», — считает Рогова.

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«Если сегодня, 31 августа, Brent останется под давлением, снижаться будет и рубль. Ближайшей целью выглядит отметка 65,50 рубля за доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 31 августа. Так, официальный курс евро установлен на отметке 72,50 руб, он снизился на 29,83 коп. Доллар опустился на 17,38 коп. и составил 64,90 руб. Цена на нефть марки Brent поднялась на 0,06% — до 48,76 доллара за баррель.