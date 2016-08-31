Берлин, 31 августа, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Возвращение России в состав G8 («Большая восьмерка») возможно при достижении прогресса по урегулированию конфликтов в Сирии и на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

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«Конфликты в Сирии и на Украине демонстрируют нашу заинтересованность в том, чтобы не исключать Россию из тесного сотрудничества ведущих экономик мира», — заявил Штайнмайер.

При этом глава МИД ФРГ добавил, что «ключ» к возвращению РФ в «Большую восьмерку» лежит в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в G7 («Большая семерка») входят США, Великобритания, Италия, Германия, Канада, Франция и Япония. Основные цели формата — поиск решения глобальных политических и социальных проблем.

В начале 90-х годов в клуб получила приглашение Российская Федерация, однако после госпереворота на Украине и референдума о вхождении Крыма в состав РФ организация приняла решение вернуться к формату G7.