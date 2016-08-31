Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Инвесторы из Южной Кореи могут либо вложить деньги в строительство новой главной больницы Камчатки, либо обеспечить клинику необходимым оборудованием. При этом, ознакомившись с проектом, корейцы заявили, что его можно удешевить. Все эти вопросы еще будут обсуждаться с ними, рассказал журналистам губернатор Владимир Илюхин.

Ван Гог. Палата арльзкой больницы

По его словам, в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке с корейцами планируется подписать меморандум о сотрудничестве. «Мы 10 месяцев вели переговоры, недавно представительная делегация из Кореи побывала на Камчатке. Они посмотрели стройплощадку. Весь проект их заинтересовал. Сейчас мы обсуждаем условия нашего сотрудничества», — отметил глава региона.

Он также напомнил, что пока все работы по возведению новой главной больницы, стоимость которой оценивается в 11 млрд рублей, ведутся за счёт краевого бюджета. При этом Камчатка стоит на очереди на получение денег из федерального бюджета. «Первый вариант, предложенный представителями Кореи, — они строят комплекс за счёт собственных средств, а мы в течение 10−15 лет будем возвращать им деньги. Другой вариант — они готовы сегодня насытить больницу необходимым медицинским оборудованием и в дальнейшем обслуживать его и предоставлять платные услуги. Будем думать. Главное, что они готовы заходить на объект», — отметил губернатор.

ИА REGNUM уже сообщало, что при начальных работах по строительству больницы возникли проблемы с подрядчиком, который не смог выполнить контракт. С ним разорвали все договоренности и выбрали новую строительную фирму. Уже началось строительство инфраструктуры. К декабрю подрядчик должен завершить работы по возведению металлоконструкций второго корпуса больницы на 170 коек.

Предполагается, что весь комплекс будет состоять из диагностического центра и нескольких лечебных корпусов. В больнице будут оказывать самые востребованные в крае высокотехнологичные виды медицинской помощи. Планируется организация более 400 койко-мест. Общая площадь территории комплекса составит более 40 га.

Камчатка давно нуждается в новой главной больнице, так как помещения действующей лечебницы уже очень стары и не помогает даже постоянный ремонт.