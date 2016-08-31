Москва, 31 августа, 2016, 08:29 — ИА Регнум. По итогам торгов 30 августа баррель Brent подешевел на 1,83%, до $48,30. Резкому снижению цен на нефть способствовала американская статистика.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Индекс потребительского доверия от Conference Board в августе подскочил до максимального уровня с сентября 2015 года — 101,1 пункта. Данные оказались значительно лучше прогноза 97,0 и июльского показателя 96,7 (пересмотрен с 97,3). Отчёт повысил вероятность повышения процентной ставки ФРС США в сентябре с 21% до 24%, чем оказал поддержку доллару США.

Масла в огонь подлил заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Мансур Моазами. Он заявил, что страна намеревается нарастить объем добычи нефти с 3,8 до 4,75 млн баррелей в сутки.

Вечером вышли данные от Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 0,94 млн, до 525,2 млн баррелей. Данные совпали с ожиданиями рынка, поэтому нефть подорожала. Запасы бензина снизились, дистиллятов — увеличились.

Сегодня, 31 августа, выйдут официальные данные от Минэнерго США (прогноз +0,921 млн баррелей). Несмотря на вчерашнее ралли доллара США, ожидается восстановление цен до $49. Повышение цен выше $49,30 вернёт цену на нефть к уровню $50 за баррель.