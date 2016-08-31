Москва, 31 августа, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги по рублю 30 августа завершились в минусе. Российская валюта подешевела к доллару на 0,77%, до 65,25 руб., к евро — на 0,37%, до 72,72 руб. Курс рубля снизился против единой валюты в 2 раза меньше из-за её продаж на рынке форекс.

ИА REGNUM Рубль

Шесть часов пара доллар/рубль торговалась на уровне 64,90 руб. Отметка в 65 рублей была пройдена ценой на фоне резкого падения цен на нефть после выхода сильной американской статистики. Баррель Brent подешевел на 2,6%, до $48,22. Отчёт повысил вероятность повышения процентной ставки ФРС США в сентябре с 21% до 24%, чем оказал поддержку доллару США.

Индекс потребительского доверия от Conference Board в августе подскочил до максимального уровня с сентября 2015 года — 101,1 пункта. Данные оказались значительно лучше прогноза 97,0 и июльского показателя 96,7 (пересмотрен с 97,3).

Курс доллар/рубль вернулся к максимуму 65,32 от 24 августа. Стоит заметить, что после вчерашнего ралли доллара в Азии он ко многим валютам находится в минусе. Нефть марки Brent подорожала на 0,66%, до $48,62. Британский фунт полностью восстановил вчерашние потери против доллара США. Евро/доллар отыграл 50% от вчерашнего падения.

Сегодня, 31 августа, утреннее снижение курса доллара может продолжиться до закрытия торгового дня. Тренда не будет видно, пока не выйдет отчёт по американскому рынку труда. Он оказывает сильное влияние на валютный рынок, поэтому если он разочарует инвесторов, доллар обрушится. В связи с этим на фоне повышения нефтяных котировок от курса доллара ожидается отступление в зону 64,90−65,00 руб.

Незначительную поддержку рублю окажет Минфин РФ. Ведомство днём проведёт аукцион по размещению ОФЗ на 15 млрд руб. Падение цен на нефть ниже 48 руб. откроет дорогу доллару к 66 руб.