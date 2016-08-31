Вашингтон, 31 августа, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Ученые из Исследовательского центра SETI, работающего над обнаружением внеземных цивилизаций, изучают таинственный радиосигнал большой мощности, зафиксированный в мае этого года российским радиотелескопом, сообщает Reuters.

altertravel.ru Радиотелескоп РАТАН — 600

Сигнал был обнаружен Зеленчукской радиоастрономической обсерваторией с помощью радиотелескопа РАТАН-600, он исходил из звездной системы HD 164 595. По мнению американских специалистов, сигнал имеет искусственное происхождение.

По словам директора SETI Сета Шостака, сигнал вряд ли говорит о наличии в звездной системе разумной жизни. Его источником могут являться спутники Земли. Тем не менее, специалисты из США продолжают наблюдать за сектором, откуда был получен необычный сигнал.