Барнаул, 31 августа, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Колыванское озеро — один из красивейших природных памятников Алтайского края, уникальная экосистема которого формировалась тысячелетиями, оказался под угрозой. По мнению специалистов, флора и фауна водоема начали гибнуть — и все из-за движения маломерных судов. О том, как намереваются спасти так называемые голубые глаза, сообщают «Наши новости».

Сайт газеты «Змеиногорский вестник» Колыванское озеро. Алтайский край

Колыванское озеро считается украшением одного из брендовых алтайских маршрутов — «Золотое кольцо Алтая». Чего стоит только реликтовый водяной орех — чилим, который так любят показывать туристам.

В местной газете озеро и вовсе называют «голубыми глазами» района. С призывом спасти их недавно вышел очередной номер газеты «Змеиногорский вестник». Чтобы памятник природы не превратился просто в памятник, журналисты предлагают конкретное решение: запретить движение маломерных судов.

«Проблема еще в том, что по озеру ходят на малогабаритных судах, гидроциклах. Спасатели эту необходимость мотивируют тем, что им нужно следить за безопасностью населения. Но дело в том, что они не столько спасают, сколько катают людей за деньги», — пояснила главный редактор районной газеты Людмила Кейбол.

Как говорят местные экологи, гидроциклы и катамараны мутят чистейшую воду. Поскольку средняя глубина Колыванского озера составляет всего лишь 3 метра, именно водная техника наносит непоправимый урон экосистеме водоема. К примеру, уже зарегистрирована массовая гибель малька.

Но просто запретить гидроциклы, считают активисты, недостаточно. В районную администрацию уже поступило предложение создать на территории района особо охраняемую природную территорию районного значения с особым режимом пользования.

«Опыта создания таких территорий с районным статусом пока маловато. У меня такое ощущение, что мы, наверное, будем первооткрывателями в этом деле», — отмечает председатель комитета по культуре и туризму администрации Змеиногорского района Ирина Устинова.

Власти идею одобрили, но пока не могут даже предположить, сколько на это потребуется средств, но надеются, что к осенней верстке бюджета уже появятся конкретные цифры.

Статус особой территории, говорят экологи, нужен для того, чтобы защитить уникальные воды озера. По некоторым оценкам, на это нужно более 50 миллионов рублей.