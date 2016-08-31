Красноярск, 31 августа, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Первая детская инженерная библиотека будет создана путем модернизации библиотеки имени Виктора Драгунского, расположенной в Свердловском районе Красноряска. Сегодня глава города Эдхам Акбулатов принял участие в обсуждении проекта по созданию на базе данной библиотеки центра творческого развития в области конструирования и моделирования для ребят разных возрастов. Для этого книжный фонд библиотеки будет пополнен отраслевой литературой, будут установлены специальные компьютерные программы. Уже сейчас коллектив учреждения разрабатывает новые интересные проекты, соответствующие профилю библиотеки.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Акбулатов принял участие в обсуждении проекта по созданию детской инженерной библиотеки

«В наших планах — создание творческого объединения «Техкод». Для ребят, которые в него войдут, будет создан банк технической литературы, научной фантастики. Такая своеобразная копилка инженерных идей даст возможность не только познакомиться с интересными проектами, но и попробовать воплотить их в жизнь», — рассказала заведующая библиотекой Лорина Поважнюк.

Увлекательные образовательные форматы для ребят будут реализовываться благодаря сотрудничеству с Красноярским краевым Дворцом пионеров, центрами технического проектирования, молодежными центрами города.

«В одном здании с библиотекой находятся Центр путешественников, детское речное пароходство. Здесь же предполагается создать центр технического моделирования «Твори гора». По соседству располагается Сибирский государственный аэрокосмический университет. Таким образом, будет сформирован некий кластер, который позволит ребенку, увлекающемуся техническими дисциплинами и инженерными знаниями, готовить себя к будущей профессии», — отметил глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

С модернизацией изменится пространство библиотеки. Появятся отдельные залы для старших и младших школьников, i-лаборатория, зал конструирования и моделирования. Проектом модернизации предусмотрено создание пространства и для совсем маленьких читателей, где можно будет совместно с родителями осваивать азы конструирования из бумаги. В оформлении планируется применить модный стиль стимпанк, в основе которого урбанистика, ретро и научно-техническая фантастика. Акцентом в дизайне библиотеки станет движущаяся металлическая инсталляция.

Говоря о реализованных проектах, напомним, что стартовал проект модернизации библиотек Красноярска в прошлом году с библиотеки для взрослого населения имени Николая Добролюбова. На сегодня количество ее читателей увеличилось в три раза. Затем в городе была открыта первая модернизированная детская библиотека имени Сергея Михалкова, количество читателей которой уже сейчас увеличилось в полтора раза. В текущем году при поддержке краевого бюджета началась модернизация библиотеки Николая Островского, отличием которой станет площадка дополнительного инклюзивного образования.

«Библиотеки — это самый массовый бесплатный институт культуры для людей. Во многих красноярских библиотеках благодаря коллективам есть «душа», но не хватает современности, яркости для того, чтобы открыть библиотеки наибольшему количеству людей, — сказал заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко. — Если мы хотим сохранить страну читающей, растить умное поколение, то мы должны стремиться к доступности этого интеллектуального досуга. Поэтому так важно продолжать работу по обновлению библиотек. Отмечу, что новые форматы библиотек, апробированные в Красноярске, мы стараемся поэтапно распространять на территории края».

Нет сомнений, что модернизированная библиотека имени Виктора Драгунского будет востребована горожанами. Предполагается, что количество ее читателей увеличится до 4,5 тысяч. Основную часть аудитории составят красноярские школьники.

«Первая детская инженерная библиотека интегрируется с одним из приоритетных направлений развития нашего образования, которое ориентировано на создание инженерно-технических классов. В новом учебном году в школах города будет функционировать 46 таких классов. С обновлением библиотеки имени Виктора Драгунского у школьников появится уникальное образовательное пространство. Поэтому наша задача — создать просветительский центр, превратив библиотеку в модное общественное пространство, и тем самым привлечь в нее новых читателей», — подчеркнул Акбулатов.

Реализовать проект создания первой в городе детской инженерной библиотеки планируется до конца текущего года.