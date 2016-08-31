Москва, 31 августа, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Москва, Екатеринбург и Челябинск попали в первую десятку городов с самым загрязненным воздухом. Об этом министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил в интервью газете «Ведомости».

forum.awd.ru Челябинск

«Если исходить из абсолютных показателей по загрязнению воздуха — а это основной фактор, влияющий на здоровье людей, — то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске», — говорит он.

По его словам, Минприроды в ноябре текущего года планирует опубликовать экологический рейтинг городов, который готовится совместно с EY.

«Надеемся, что это хороший ориентир для регионов, — говорит Донской. — Его цель не только в оценке абсолютных показателей — текущей ситуации с точки зрения загрязнения воздуха или водных объектов, — но и в оценке ее динамики и мер, которые принимают муниципальные власти».