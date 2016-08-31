Владивосток, 31 августа, 2016, 07:05 — ИА Регнум. В Приморье из-за усиления ливневых дождей, пришедших с тайфуном Lionrock, постепенно под воду уходит Дальнегорский городской округ. Здесь размыты дороги и мосты, сильно пострадал частный сектор и школы. Сегодня, 31 августа, было принято решение закрыть детские сады. Местное население со вчерашнего дня отрезано от Интернета, питьевую воду не подают в соседнем селе Краснореченский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Дальнегорского ГО.

Алексей Иванов ИА REGNUM Последствия циклона в Дальнегорском городском округе

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По последним данным, Дальнегорск отрезан от «большой земли», автомобильное сообщение невозможно в обе стороны. Основная трасса Осиновка-Рудная Пристань затоплена. Течением реки в Высокогорске смыло 160 метров дорожного полотна. Аналогичная ситуация наблюдается за селом Каменка.

Алексей Иванов ИА REGNUM Последствия циклона в Дальнегорском городском округе

Насосная станция в Краснореченском остановлена из-за сильной мутности воды, поэтому местному населению питьевая вода временно не подаётся. По словам местных жителей, вода в самом Дальнегорске тоже коричневого цвета. Люди поспешно скупают в торговых точках бутилированную воду.

В настоящее время специалисты пытаются спасти мосты через реку Рудная, за последние сутки непрерывных дождей её уровень значительно повысился.

Накануне в Дальнегорске произошёл обрыв оптико-волоконной линии связи, поэтому город остался без Интернета. На месте ликвидировать последствия аварии пытаются сотрудники «Ростелекома».

В микрорайоне Горелое циклон нанёс сильный удар по частному сектору: под воду ушли придомовые территории и огороды. Людям рекомендуют не употреблять сырую воду из колодцев и скважин, безопасней будет её прокипятить.

Алексей Иванов ИА REGNUM Последствия циклона в Дальнегорском городском округе

Сегодня, 31 августа, в Дальнегорском городском округе закрыли два детских сада, из подвалов которых откачивают воду. Подвальные помещения затопило и в школах №5, 6, 7, 21. В Каменской школе №7 помимо подтопления подвального помещения из-за сильных порывов ветра дождь затекает прямо под кровлю.

Накануне поздно вечером было принято экстренное решение об отмене торжественных линеек и занятий 1 сентября. Новая дата начала учебного года пока не назначена.

«В единой диспетчерской службе и администрации города телефоны не смолкают. По просьбе главы Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты, жители сообщают об аварийных ситуациях», — прокомментировали в местной администрации.

Алексей Иванов ИА REGNUM Последствия циклона в Дальнегорском городском округе

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 августа, из-за обильных ливневых дождей более 2,5 тысяч жителей Артёмовского городского округа Приморья остались без электроснабжения. В Уссурийском ГО в зону подтопления попали три многоэтажный дома и частный сектор. Больше всего стихия ударила по посёлку Сосуново, где выпало осадков в три месячные нормы.