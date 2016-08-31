Нуук, Дания, 31 августа, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Министерство обороны Дании намерено активнее работать в Арктике. Глава ведомства Петер Кристенсен, находящийся в эти дни с визитом в Гренландии, заявил о выделении дополнительного финансирования для этого направления работы, а также призвал молодёжь острова вступать в ряды вооруженных сил Дании, сообщает гренландская вещательная корпорация KNR.

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«Арктика является приоритетом — сейчас и в будущем, — отметил министр обороны. — Правительство хочет усилить свою роль в Арктике. Среди прочего, мы хотим, чтобы в рядах вооруженных сил было больше гренландской молодёжи, а также, чтобы сотрудничество Дании и Гренландии по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации было более тесным».

Как сообщает издание, правительство намерено укрепить арктическое командование, развивать спутниковое наблюдение за территорией, а также выделить дополнительный корабль, который будет в летний период связывать Гренландию и Фарерские острова. Для этих целей, как заявил Петер Кристенсен, выделят дополнительно 120 млн датских крон ($18 млн).

Министр особо отметил, что хотел бы видеть среди датского контингента больше гренландцев. Знание местных особенностей, особые навыки выживания на Севере позволят усилить обороноспособность на арктическом направлении, считают в министерстве обороны. Кроме того, молодые люди и девушки могли бы также поступать в учебные заведения для получения высшего военного образования. Отметим, в эти дни в городах датской автономии проходит министерская информационная кампания «Дни обороны».

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