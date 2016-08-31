Марсель, Франция, 31 августа, 2016, 04:52 — ИА Регнум. На заводе Coca-Cola в Марселе обнаружено 370 килограммов кокаина. Об этом вчера, 30 августа, сообщило Agence France-Presse.

Darina Куст коки

Согласно предварительным данным расследования, озвученным прокурором портового города Ксавье Тарабью, наркотик, который обнаружили сотрудники завода, прибыл в контейнере из Латинской Америки. Рыночная стоимость партии в 370 кг составляет примерно 50 млн евро.

«De la coke dans du coke» — язвительные французские комментаторы уже высказали предположение, что технологи французской «Кока-колы» просто «решили вернуться к старому рецепту».

Известно, что листья коки, а иногда и кокаин, были главным ингредиентом напитка до запрета в 1903 году. Однако, по неофициальным данным, действующие вещества листьев коки до сих пор используются при приготовлении кока-колы. Ещё в 1988 году журналисты New York Times провели расследование, которое выявило, что крупнейший производитель безалкогольных напитков в мире ввозил в США листья коки через компанию Stepan Company, имевшую на это специальное разрешение от правительства.