Киев, 31 августа, 2016, 04:45 — ИА Регнум. Губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили уверен, что Киев получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда, однако считает, что эти деньги будут «проедены» так же, как и ранее выделенные средства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Я думаю, что все равно Украина его получит, потому что нас не могут бросить на растерзание. Деньги придут, и мы их опять съедим. Нет смысла на этом сидеть», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».

Бывший президент Грузии отметил, что в Тбилиси в своё время «отказались от МВФ очень быстро». «У нас тоже была военная ситуация, мы отказались. Страна должна стоять на своих двух, а не двигаться на костылях», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 30 августа стало известно, что вопроса о предоставлении Украине очередного транша кредита нет в повестке ближайших заседаний Совета директоров Международного валютного фонда.

В пресс-службе МВФ сообщили, что в начале сентября Совет директоров рассмотрит программы сотрудничества с Белоруссией, Брунеем, Суданом, Сербией, Боснией и Герцеговиной и государством Кирибати. Украинский вопрос может быть вынесен на рассмотрение не ранее 7 сентября.

Напомним, четырёхлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву кредита на общую сумму $17,5 млрд. Первый транш кредита в размере $5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй транш на сумму $1,7 млрд выделен в августе. В 2016 году украинские власти рассчитывали получить от МВФ порядка $6 млрд кредитных средств, однако предоставление третьего транша до сих пор задерживается в связи с политическим кризисом в стране.

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