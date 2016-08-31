Хабаровск, 31 августа, 2016, 04:36 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» вечером 30 августа совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска после отказа одного из двигателей. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

x-airways.ru Аэропорт Хабаровск

Уточняется, что на борту воздушного судна, совершавшего рейс по маршруту «Чумикан — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск» находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Никто из них не пострадал.

По факту произошедшего начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Следователями опрошены члены экипажа. По словам командира воздушного судна, во время полёта бортовая система указала на неисправность левого двигателя. «В соответствии с правилами полётов им было принято решение о его отключении. Посадка произведена на одном работающем двигателе», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Вышадший из строй двигатель исследуют специалисты Дальневосточного управления воздушного транспорта Росавиации.