Берлин, 31 августа, 2016, 02:05 — ИА Регнум. Немецкие генетики расшифровали геном штамма — возбудителя чумы Юстиниана, унесшей десятки миллионов жизней в раннее Средневековье, сообщает CNN 31 августа.

Питер Брейгель Старший. Триумф смерти. 1562

Сотрудники Института Макса Планка и Университета Тюбингена в Германии, опубликовавшие результаты своего многолетнего исследования во вторник, заявляют, что им впервые удалось синтезировать штамм смертоносной бактерии Yersinia Pestis, вызвавший пандемию чумы VI—VIII веков.

Исследователи изучили скелеты двух жертв чумы Юстиниана, обнаруженные в 1966 году в массовом средневековом захоронении на юге Германии. Для извлечения образцов ДНК использовались зубы жертв чумы, мужчины и женщины. Ученые отделили человеческую ДНК от бактериальной ДНК возбудителя чумы, после чего генетиками был «реконструирован» полный геном штамма.

После анализа реконструированного генома предположение, что чума Юстиниана вызвана особым штаммом Yersinia Pestis, отличающимся от привычной бубонной чумы, полностью подтвердилось. Кроме того, исследователи «обнаружили улики», что древний штамм имеет китайские корни.

«Как возбудитель достиг южной Германии, в настоящее время неизвестно. Возможно, он путешествовал через Альпы из Средиземного моря. Он мог также проникнуть по Дунаю с востока. Точные торговые пути, по которым с грузом и крысами мог распространяться штамм, являются предметом дискуссий», — сообщил журналистам Михал Фельдман, главный автор исследования.

Около 1500 лет назад, во времена византийского императора Юстиниана I, в Европе началась эпидемия чумы, длившаяся два столетия. В результате болезни, названной чумой Юстиниана, погибло более 25 миллионов человек. В 2011 году генетики сделали предположение, что возбудителем этой пандемии был особый штамм Yersinia Pestis