Москва, 31 августа, 2016, 01:24 — ИА Регнум. Проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) в течение первого месяца его работы будет бесплатным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём микроблоге в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд «Ласточка» на Московском центральном кольце

«В сентябре откроем движение на МЦК. Приняли решение о том, что месяц после запуска можно будет кататься бесплатно, хоть целый день», — сообщил столичный мэр.

По его словам, в течение месяца будут собираться «предложения и замечания москвичей по работе МЦК». «Максимально их реализуем», — пообещал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирское движение на Московском центральном кольце (прежнее название — Московская кольцевая железная дорога) должно быть запущено 10 сентября. На линии будет расположено 37 станций, на 17 из которых будет предусмотрена пересадка на метро, а ещё на 10 — на пригородные электропоезда. К моменту открытия на МЦК будет действовать 14 пересадок на метро и шесть пересадок на электрички. На схемах метрополитена Московское центральное кольцо будет обозначено как 14-я линия городской подземки.

В департаменте транспорта Москвы прогнозируют, что в первые годы эксплуатации на МЦК будет наблюдаться невысокая пассажирская нагрузка, но она будет расти по мере развития прилегающих к станциям территорий. Ожидается, что за первый год эксплуатации МЦК перевезёт около 75 млн пассажиров, а к 2025 году пассажиропоток увеличится до 350 млн человек в год.