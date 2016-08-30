Бразилиа, 31 августа, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Защита Дилмы Руссефф, временно отстранённой от должности президента Бразилии, подготовила сразу две апелляции в Федеральный верховный суд на тот случай, если Сенат Бразилии проголосует за её окончательную отставку, передаёт газета Folha de Sao Paulo.

Арчибальд Хеннинг. Судья и присяжные (фрагмент). 1843

По информации издания, одна апелляция связана с процессуальными нарушениями, которые, по мнению адвокатов Руссефф, были допущены в процессе импичмента, а в другой защита настаивает на отсутствии основании для её отставки.

29 августа, выступая в Сенате с речью в свою защиту, Дилма Руссефф вновь отвергла какую-либо причастность к коррупционным схемам и заявила о своей полной невиновности. Руссефф навала все обвинения против неё безосновательными, а процесс импичмента — покушением на бразильскую демократию и попыткой государственного переворота.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Сенат Бразилии большинством голосов принял решение о продолжении процедуры импичмента Дилмы Руссефф. «За» проголосовали 59 членов верхней палаты парламента, «против» — 21.

25 августа сенаторы приступили к финальной стадии обсуждения вопроса об импичменте. Ожидается, что окончательное решение об отставке президента может быть принято в ближайшие часы.

Большинство экспертов уверены, что отставка Дилма Руссефф состоится, и в перспективе она может не только лишиться статуса президента страны, но и стать фигурантом уголовного дела.