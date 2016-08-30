Гавана, 31 августа, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Число полетов между Кубой и США, которые будут возобновлены сегодня, после 50 лет авиаблокады, в ближайшее время составит 110 регулярных рейсов в день, сообщает CNN 31 августа.

Bernal Saborio Самолет авиакомпании American Airlines

По данным Министерства транспорта США. в ближайшие дни на Остров Свободы начнут осуществлять полеты авиакомпании Jet Blue, American Airlines, Delta, Frontier, Southwest и Silver Airways. Суммарное число заявок на рейсы составляет 110 в день.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, восстановление регулярного авиасообщения между США и Кубой состоится в среду, 31 августа. Первым с 1961 года, «историческим» рейсом из США на Кубу прибудет министр транспорта США Энтони Фокс.

Несмотря на то, что туризм из США на Кубу формально всё ещё под запретом, Минтранс США сообщает, что правительство одобрило 12 «исключений из правил» — в частности, запрет будет отменен для поездок, связанных с религиозными целями, учебой, гуманитарной деятельностью.