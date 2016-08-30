Рига, 31 августа, 2016, 00:26 — ИА Регнум. Посольство России в Латвии направило ноту в МИД республики в связи со сносом памятника советским морякам в городе Лимбажи. Об этом сообщает пресс-служба посольства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Латвия — Россия

В российском представительстве напомнили, что в соответствии с межправительственным соглашением от 1994 года по вопросам социальной защищённости российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих в Латвии, официальная Рига «приняла на себя обязательства по обеспечению ухода, благоустройства и сохранности мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов» на территории республики.

В рамках этого же документа латвийская сторона «обязалась воздерживаться от несогласованных односторонних действий по вопросам, регулируемым данным международным актом», подчеркнули в пресс-службе. Вместе с тем, как отмечено, никаких запросов относительно мемориала в городе Лимбажи от официальных властей Латвии, латвийских неправительственных организаций и органов местного самоуправления в посольство России в Латвии не поступало.

«Со своей стороны полагаем, что подобного рода действия являются недопустимыми, в особенности с учётом имеющихся двусторонних соглашений. Ожидаем официальную реакцию МИД Латвии в ответ на направленную по этому поводу ноту посольства», — подчеркнули в посольстве России.

Как передавало ИА REGNUM, 30 августа стало известно о сносе в латвийском городе Лимбажи монумента, установленного в 1975 году в память о 26 моряках Краснознамённого Балтийского флота, которые погибли в бою 4 июля 1941 года, защищая город от гитлеровских войск.

Латвийские власти оценили состояние монумента было как аварийное, угрожающее здоровью и жизни детей ближайшей школы и выдали разрешение на его снос. На эти цели государство выделило 8000 евро. В разрушении монумента с радостью приняло участие местное отделение организации Daugavas vanagi Latvija, поддерживающее местных легионеров СС. Разрушение монумента, произведенное в выходные дни, поддержала также партия «Всё — Латвии!».

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