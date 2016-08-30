Оттава, 31 августа, 2016, 00:14 — ИА Регнум. Число сексуальных правонарушений в армии Канады увеличилось на 22%, военные считают, что «это позитивный показатель», сообщает Reuters 30 августа.

U.S. Air Force Канадский военнослужащий

Согласно статистике канадских военных, опубликованной в вторник, число случаев сексуального домогательства и преступлений на сексуальной почве в армии за первое полугодие 2016 года выросло на 22% относительно того же периода прошлого года. Согласно докладу, за весь 2015 год зафиксировано 174 случая «сексуальных правонарушений», за первое полугодие 2016 года — уже 106 случаев.

Тем не менее в армии Канады считают, что данная цифра — «позитивный показатель», так как до сих пор большая часть подобных преступлений находилась «в тени».

«Это увеличение (числа сексуальных правонарушений в армии — прим. ИА REGNUM ) представляется положительным показателем: военнослужащие в большей степени осведомлены о проблеме и более уверенно сообщают об инцидентах», — говорится в докладе.

Также на позитивные изменения указал начальник штаба обороны Канады, генерал Джонатан Вэнс.

«Те, кто решил не изменять своего негативного поведения, будут вынуждены делать это, или они будут уволены», — заявил генерал на пресс-конференции, посвященной докладу о «сексуальных правонарушениях» в Оттаве.

По словам Вэнса, в результате проведенных расследований в период с апреля по июль этого года 30 офицеров канадской армии уже были освобождены от должности.