Копенгаген, 30 августа, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Главы 17 национальных антидопинговых агентств призвали реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на фоне последних допинговых скандалов. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает ВВС.

Две половинки одной головы

Сообщается, что главы 17 антидопинговых агентств, в числе которых представители агентств Великобритании, Германии и США призывают переформатировать принципы работы и структуру WADA.

На специальном саммите в Копенгагене (Дания), был предложен ряд мер, в частности — дать WADA большую независимость, чтобы руководитель агентства не мог одновременно занимать посты в других спортивных организациях.

Дело в том, что нынешний глава WADA — Крейг Риди одновременно является вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК).