Национальные антидопинговые агентства требуют реформировать WADA
Копенгаген, 30 августа, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Главы 17 национальных антидопинговых агентств призвали реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на фоне последних допинговых скандалов. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает ВВС.
Сообщается, что главы 17 антидопинговых агентств, в числе которых представители агентств Великобритании, Германии и США призывают переформатировать принципы работы и структуру WADA.
На специальном саммите в Копенгагене (Дания), был предложен ряд мер, в частности — дать WADA большую независимость, чтобы руководитель агентства не мог одновременно занимать посты в других спортивных организациях.
Дело в том, что нынешний глава WADA — Крейг Риди одновременно является вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК).