Вашингтон, 30 августа, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама продлил действие режима чрезвычайного положения, которое было объявлено после террористических актов 11 сентября 2001 года, ещё на один год. Соответствующее уведомление президент США направил в Конгресс, сообщает пресс-служба Белого дома.

Металлическая скульптура «Сфера», пережившая теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Чрезвычайное положение было введено в США через несколько дней после террористических актов 9/11. В результате этих трагических событий погибли почти три тысячи человек.

С тех пор режим ЧП продлевается каждый год. В этом году будет уже 15 лет, как в США действует этот режим ЧП.

В распоряжении о продлении режима ЧП Обама указывает, что террористическая угроза по — прежнему сохраняется.

«Поэтому я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения продолжалось и после 14 сентября 2016 года с учетом террористической угрозы», — сказано в уведомлении Обамы.