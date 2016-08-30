Москва, 30 августа, 2016, 23:42 — ИА Регнум. Россия осудит в ООН недопущение своей паралимпийской сборной к летним Играм, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

ИА REGNUM

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что этот вопрос не удастся замять. Уже запущены судебные процедуры, российские представители будут осуждать подобные действия в ООН, так как нарушен принцип «Спорт вне политики», одобренный Генеральной Ассамблеей. Сергей Лавров выразил уверенность в том, что в случае с российскими паралимпийцами устроена дискриминация по национальному признаку и по признаку гражданства. Совершившие эти действия люди или не ведают, что творят, или же, может быть, совсем наоборот. Министр иностранных дел России считает, что те, кто принимал решение отстранить российских паралимпийцев от соревнований, должны понести как минимум моральную ответственность.

Текст выступления Сергея Лаврова опубликован на сайте МИД России.

Напомним, в начале августа IPC отстранил российских паралимпийцев от Игр-2016, впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию ПКР, хотя и признал, что доказательств причастности Паралимпийского комитета России к допинговым нарушениям не было представлено ни одного. Вердикт CAS основывается только на аналитическом докладе Макларена, не содержащем ничего, кроме предположений.

Летняя Паралимпиада пройдет с 7 по 18 сентября в Бразилии.