Санкт-Петербург, 30 августа, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Российские власти рассматривают вопрос о смене губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает РБК со ссылкой на три источника во власти.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Георгий Полтавченко и Елена Кальницкая на празднике открытия петергофских фонтанов

Сообщается, что отставка Полтавченко может произойти сразу после выборов в Государственную думу VII созыва. При этом утверждаются, что Полтавченко не переведут в кадровый резерв или почетную ссылку, как Сергея Иванова или Дмитрия Ливанова, а переведут на новую высокую должность.

Возможный перевод Полтавченко на новую должность, вписан в цикл больших кадровых перестановок в российском руководстве, которые начались летом этого года. По данным источников, перестановки продолжатся осенью, на ещё более высоком уровне.

На данный момент Полтавченко, который руководит Санкт-Петербургом с 2011 года, ведет список «Единой России» по Петербургу на выборы в Госдуму. В связи с этим до выборов его точно не снимут с должности губернатора.

В администрации Санкт-Петербурга не стали комментировать эти слухи. Кремль также отказался от комментариев.