Москва, 30 августа, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Сегодня в 10:00 мск мимо Земли пролетел потенциально опасный астероид 281 375, равный по размерам Главному зданию Московского государственного университета, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.

Астероид

Астероид 281 375 был открыт в 2008 году американскими астрономами из обсерватории в Маунт-Леммон. Это небесное тело входит в группу околоземных астероидов, вращающихся возле Солнца и пересекающих орбиту Земли во время своего максимального удаления от него.

Размеры астероида 281 375 точно неизвестны, по разным оценкам астрономов его диаметр может составлять от 140 до 410 метров. Из-за своего размера и орбиты, пересекающейся с орбитой Земли, он зачислен в класс потенциально опасных астероидов (PHA).

В прошлый раз он сближался с Землей 1 сентября 2015 года и пролетел на расстоянии 6,5 млн километров от нее. В этот раз 281 375 пролетел гораздо дальше от Земли, в 17,6 млн километров. Это в 46 раз дальше, чем расстояние от Луны до нашей планеты.