Санкт-Петербург, 30 августа, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко покинет свой пост после сентябрьских выборов. Он получит другой высокий пост. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники, близкие к Кремлю. Однако в Кремле и Смольном не подтверждают эту информацию.

gov.spb.ru Георгий Полтавченко

По данным источников РБК, «предполагаемая отставка будет вписана в цикл больших кадровых перестановок в руководстве страны, которые начались этим летом и продолжатся осенью, возможно, на более высоком уровне».

То, что гипотетическая отставка Полтавченко состоится только после выборов, собеседники издания объясняют тем, что глава региона возглавляет список «Единой России» на думских выборах и не может покинуть город до окончания кампании.

«Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос РБК заявил, что в Кремле не комментируют слухи.

Аналогичный комментарий дал пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов. «Полномочия избранного губернатора Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко заканчиваются в 2019 году. Традиционно пресс-служба слухи со ссылкой на неназванные источники не комментирует», — сказал Кибитов, отвечая на вопрос «Радио Балтика».

Напомним, что Георгий Полтавченко занял пост губернатора Санкт-Петербурга 31 августа 2011 года, после ухода предыдущего градоначальника Валентины Матвиенко в Совет Федерации. В июне 2014 попросил президента РФ о досрочной отставке, чтобы баллотироваться на прямых выборах. На это время был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. В сентябре 2014 года вновь вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга после победы на выборах.