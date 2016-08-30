Джераблус, Сирия, 30 августа, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Турецкие войска и курдское ополчение заключили временное перемирие в Сирии, сообщает DW со ссылкой на представителя Центрального командования вооруженных сил США Джона Томаса.

ИА REGNUM

По его словам, военнослужащие Турции и курдские ополченцы временно не будут вести огонь друг по другу. Пентагон выразил надежду на то, что этот временный пакт о ненападении станет постоянным.

Предполагается, что турецкая и курдская стороны перестанут тратить силы на бои друг с другом, а сосредоточат свои усилия на борьбе с террористами ИГ (запрещена в России). Тем не менее, руководство группировки турецких войск называет данное «перемирие» только паузой в военных действиях.

Напомним, что целью операции турецких войск на севере Сирии провозглашена очистка региона от террористических формирований организации «Исламское государство» (запрещена в России) и недопущение устройства коридора между подконтрольными сирийским курдам территориями.