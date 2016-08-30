Москва, 30 августа, 2016, 22:36 — ИА Регнум. В течении месяца после запуска проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в своём Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кабина машиниста поезда, следующего по маршруту Московского центрального кольца

По словам Собянина, в это время бесплатное движение по МЦК будет осуществляться круглосуточно. Мэр Москвы отметил, что все это время администрация города будет принимать предложения и замечания по работе нового кольца и постарается их максимально реализовать.

Московское центральное кольцо планируют запустить в эксплуатацию 10 сентября 2016 года. Оно будет включать в себя 31 остановочный пункт, в 17 из которых будет возможна пересадка на метрополитен, в 10 можно будет пересесть на пригородные электропоезда. В начале эксплуатации на кольце будет 14 пересадок на метро и шесть пересадок на электропоезда.