Архангельск, 30 августа, 2016, 22:19 — ИА Регнум. На площади у театра Драмы в Архангельске музыканты из России и Великобритании сегодня играли марши. Музыка звучала в честь моряков, навсегда связавших свою жизнь с морем.

Анна Кошечко

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, гарнизонный оркестр Беломорской военно-морской базы, духовой оркестр главного управления МЧС России по Архангельской области и духовой оркестр УФСИН России по Архангельской области под руководством капитана 3 ранга Валентина Лященко вместе исполнили «Прощание славянки», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Плац-концерт посетили Её Королевское Высочество принцесса Анна, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Архангельска Игорь Годзиш.

В числе почётных гостей — руководители дипломатических представительств стран-членов антигитлеровской коалиции, ветераны северных конвоев из Великобритании и их родственники, ветераны Великой Отечественной войны.

Как говорят организаторы, рукопожатием через океан стал подарок всем жителям Соединенного королевства Великобритании — английский марш «Heart of Oak», который исполнили российские музыканты.

Сам духовой оркестр морской пехоты Королевских военно-морских сил Великобритании (тамбурмажор — Калеб Браун, капельмейстер — Невилл Деднул) впечатлил зрителей отточенными движениями и волшебной музыкой.

в Архангельске проходят масштабные торжества, посвященные 75-летию со дня прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». На торжества приехали послы США, Канады, Исландии, Новой Зеландии, Австралии, представители дипломатических миссий Польши и Франции. Самой многочисленной стала делегация Великобритании, которую возглавила принцесса Анна.