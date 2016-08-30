Калининград, 30 августа, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Калининграда подозревают в совершении тяжкого преступления известного в регионе боксёра, чемпиона клубного кубка Германии в 2015 году Владимира Иванова.

Удар

Как сообщили сегодня, 30 августа, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, 24-летний спортсмен подозревается по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть»). По версии следствия, ночью у кафе «Макдональдс» подозреваемый ударил по голове ранее незнакомым ему молодого человека. Причину рукоприкладства в СКР объяснили «внезапно возникшим конфликтом».

От тупой травмы шеи через непродолжительное время юноша скончался на месте преступления.

По данным местных СМИ, конфликт разыгрался после того, как молодой человек якобы задел автомобиль боксёра, стоявший в очереди в «Макдональдс».

В свою очередь подозреваемый сказал «Комсомольской правде-Калининград», что «на самом деле всё происходило совсем по-другому, чем теперь многие пишут в интернете».

Владимир Иванов — воспитанник тренера Александра Арестовича — сына известного калининградского боксёра и тренера Бориса Арестовича, застреленного в 2002 году в Калининграде.