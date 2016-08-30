Лозанна, Швейцария, 30 августа, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) не обнаружил ни одного доказательства, подтверждающего причастность Паралимпийского комитета России к допинговым нарушениям, но приостановление его членства в Международном паралимпийском комитете признано правильным и апелляция ПКР на решение МПК отклонена, сообщается на сайте суда.

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Подтвердить причастность Паралимпийского комитета России (ПКР) к «государственной системе допинга» невозможно, так как нет ни одного доказательства этого, говорится в мотивировочной части решения CAS.

В решении отмечается, что Международный паралимпийский комитет (МПК) предложил суду рассмотреть тезис о том, что ПКР и его руководители «участвовали, были соучастниками или знали о существовании организованной государством системы допинга атлетов и методик, описанных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства». Единственным аргументом, подтверждающим это, являлось указание на то, что некоторые из руководителей ПКР работали в правительстве России, которое якобы было участником якобы существующей в России «государственной системы допинга».

В решении отмечено, что «ПКР подчеркивал сложность доказательства обратного».

Тем не менее, 23 августа Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на решение от 7 августа о приостановлении членства ПКР в МПК. Суд в Лозанне постановил, что это решение было принято в полном соответствии с правилами Международного паралимпийского комитета.

Отстранение ПКР автоматически означает неучастие всех российских паралимпийцев в Играх в Рио-де-Жанейро, которые пройдут с 7 по 18 сентября.