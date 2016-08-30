Пенза, 30 августа, 2016, 20:39 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» выплатит компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей в пользу жительницы Пензенской области, сын которой погиб под колесами поезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Железная дорога

В октябре 2010 года на перегоне «Тарханы-Липовский» грузовым поездом был смертельно травмирован 31-летний мужчина — сын истицы. «Причиной происшествия послужили личные неосторожные действия погибшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушение им Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности», — отметили в пресс-службе.

Несмотря на то, что действия мужчины и привели к происшествию, согласно законодательству РФ ОАО «РЖД» должно выплатить компенсацию, как владелец источника повышенной опасности.

Компания не согласилась с решением, ранее вынесенным по делу Лопатинским районным судом, и подала апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения, сообщает PenzaNews со ссылкой на старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлану Артамонову.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2015 года, гуляя в районе железнодорожной станции, подросток забрался на крышу вагона и стал оттуда махать руками друзьям. По неосторожности мальчик задел руками контактный провод и получил смертельный удар электрическим током. Подросток также нарушил Правила нахождения в зонах повышенной опасности.

Согласно решению суда ООО «Страховая компания «Согласие» и ОАО «Российские железные дороги» должны выплатить матери подростка компенсацию морального вреда в размере 120 тыс. рублей, материального ущерба — около 125 тыс. рублей