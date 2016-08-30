Донецк, 30 августа, 2016, 20:30 — ИА Регнум. В ДНР только кандидаты-победители праймериз смогут принять участие в выборах в местные органы власти. Об этом 30 августа в интервью телеканалу «Оплот» заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Флаг Донецкой Народной Республики

«Идите, выбирайте тех кандидатов, которым вы верите, которых вы знаете. Исходя из этих кандидатур, будут формироваться списки на будущие местные выборы. Только это позволит этим людям идти на выборы, никаких других людей к выборам мы пускать не будем», — сказал Захарченко, обращаясь к населению.

По его словам, после проведения местных выборов ДНР «приобретает все черты настоящего государства». «По-человечески доходчиво. Праймериз — это тренировка к будущим выборам местного самоуправления. Для чего они нужны? Это последний краеугольный камень в фундамент строительства государственной власти. Местное самоуправление — это то, что мы должны были сделать в ближайшем будущем. Мы понимаем, что в случае проведения местных выборов, нам придется находиться под пристальным вниманием иностранных наблюдателей, которые в большинстве своем нам, к сожалению, далеко не друзья. Мы должны провести эти выборы так, чтобы ни один из иностранных наблюдателей не сказал, что были какие-то нарушения. Если они и будут, то должны быть не критичными, чтобы сказали, что выборы состоялись. После этого ДНР приобретает все черты настоящего государства. Праймериз — тренировка к выборам местного самоуправления. Так как они должны пройти правильно, мы должны тренироваться. Исходя из этой тренировки, ошибки, которые могут быть совершены или нет, мы проведем выборы так, как надо, чтобы наша родная земля стала еще боле счастливой и свободной», — отметил Захарченко.

Напомним, ранее глава ДНР трижды переносил дату проведения местных выборов в республике. При этом, несмотря на подготовку к праймериз, дата их проведения официально так и не была установлена.