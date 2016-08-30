Москва, 30 августа, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Последнее время ситуация вокруг приватизации «Башнефти» обсуждается особенно активно, однако никакой конкретики пока нет. Как заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник ИА REGNUM, сейчас власти не хотят торопиться, так как есть другие источники, с помощью которых можно пополнять бюджет. А активность по продажи госдоли башкирской нефтяной компании стоит ожидать после подведения итогов парламентских выборов.

bashneft.ru «Башнефть»

«История, как известно сложная. Весьма сложная. Я думаю, что по крайней мере пока не пройдут парламентские выборы, никаких движений по активам не будет. Как известно, есть такая тенденция. Отложена не только приватизация «Башнефти», но и, мы видим, что даже «Сомкомфлот», о котором ходили слухи об отсрочке про приватизации (менее привлекательный, но тоже солидный актив), он тоже меняет горизонт продажи. Это о чем говорит? В принципе взят властями тренд на отсрочку. Сейчас рассуждать о том, что приватизация может состояться в 2016 году, это слишком, наверное, завышенные ожидания», — объяснил эксперт, отметив, что это, несмотря на то, что мы и не видим, по большому счету, официальных горизонтов.

Речь идет о том, что премьер-министр Дмитрий Медведева дал поручение глубже проработать, по «Башнефти» в частности, вопрос. Хотя видно, что ажиотаж был с точки зрения официальных претендентов. Пул претендентов был широк. Понятно, что в нынешних условиях слабости конъюнктурного рынка она подразумевает все-таки какую-то премию «Башнефти». Надо понимать, кому достанется актив. Консолидация госкомпаний, например, по позиции некоторых чиновников неэффективна. Привлекать какие-то внешние частные деньги — тоже довольно проблематично сейчас. Госбанки не могут участвовать в этих схемах, как это четко объявили в правительстве, подчеркнул Пасечник.

«Я думаю, конечно, этот актив («Башнефти») представляет для «Роснефти» большой интерес. Конечно, никуда «Роснефть» не выпадает», — сказал аналитик.

Он напомнил, что есть конкретно сформированное предложение. Однако пока премиальный ценник никто не озвучивал. Не узнали точный ценник от консультанта. То есть здесь возможны варианты. И рыночная капитализация «Башнефти» на фоне словесных интервенций, рассуждений о приватизации, несмотря на то, что есть и сдвиги, достаточно стабильна.

«В целом пока я вижу тренд на отсрочки. Частные мотивации, частные просьбы в виде каких-то официальных писем, будут звучать. Не только «Роснефть» интересуется «Башнефтью», но и другие компании, например, «Лукойл», ННК Худойнатова и другие. Пул претендентов очевиден уже. Но кому достанется актив, как это все будет проходить, это большой вопрос. Понятно, что такой лакомый кусок — один, претендентов — много. Как разделить это, пока не представляется возможным. Поэтому и взята пауза», — отметил руководитель аналитического центра ФНЭБ.

Говоря о приватизации «Башнефти», которая является крупнейшим налогоплательщиком Башкирской области, нельзя не затронуть тему продажи госдоли «Роснефти». Как сказал эксперт, в этом смысле, если рассуждать ступенчато, понятно, что если продать «Башнефть» «Роснефти», то последняя подорожает. Соответственно, ее 19,5% тоже вырастут. Эта логика понятна. Однако задача у властей стоит другая: поменять последовательность приватизационной схемы. Поэтому, если сначала будет осуществлена продажа госдоли «Роснефти», а потом «Башнефти, то в этом случае нарушается вся история с выручкой, и здесь возможны несколько вариантов решения.

«Пока месяц будет затишья, месяц будет таких интервенций, а дальше посмотрим. Не исключено, что после выборов можно будет и форсировать процесс. Тут столкновение уже межклановое идет. Как там дальше будет, пока ясности никакой. Здесь идет перетягивание каната между определенных элит. Главное, что есть интерес. Это уже важно», — выразил свое мнение Александр Пасечник.

Контроль в компании весьма важен. В этом смысле «Башнеть» очень перспективна, в отличие, например, от пакета «Роснефти». Там планируют приватизировать около 20%. Однако с претендентами на покупку госакций дела обстоят хуже, чем с пулом претендентов башкирской компании. Есть китайские партнеры, они делают робкие заявления, однако в работе с КНР есть сложности. И где брать деньги для приватизации «Роснефти» — тоже вопрос, говорит аналитик.

«Более готова технически, конечно, была «Башнефть». Но ее теперь ставят в очередь почему-то второй. После «Роснефти». То есть в этом смысле мы видим, что форсирование процесса приватизации не предвидится. Может быть, даже 2017 год будет таким активным. Хотя приватизацию «Роснефти», если посмотреть, мы обсуждаем уже как минимум три года. Всегда есть сдвиги. Конъюнктурой обусловлено и так далее. А о какой приватизации «Башнефти» можно было говорить, если она еще недавно была частной. Теперь «Башнефть» — вариант пополнить бюджет. Я так вижу ситуацию.

Есть какое-то, наверное, негласное видение у властей не спешить. Не спешить — это ключевой тезис, несмотря на сложности с бюджетом. Есть возможности еще, где поискать», — обратил внимание собеседник, приведя в пример, повышение эффективности компаний, снижение их издержек.

Также советник президента советует обложить налогом спекулятивные сделки на фондовом рынке и на фондовых биржах. Плюс, добавил представитель ФНЭБ, конъюнктура нефтяная выправилась. С января ценник прибавил почти коэффициент два. Это тоже в определенной степени в управлении ситуацией.

Напомним, что в понедельник, 29 августа, сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин, снова обратился к правительству с просьбой разрешить компании участвовать в борьбе за приватизацию «Башнефти». По данным иностранных СМИ, которые первыми проинформировали о новом письме Сечина, он попросил правительство дать возможность управляемой им компании приобрести контроль в «Башнефти» за пять миллиардов долларов с премией к рынку. Потом продав долю участия 19,5% в самой «Роснефти», государство сможет выручить $16 млрд, закрыт тем самым половину дефицита бюджета текущего года.

В этот же день после сообщений СМИ о варианте Сечина министерство экономического развития России заявил, что незнакомо с предложением главы «Роснефти». Сегодня, 30 августа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о приватизации «Башнефти» заявил, что это прерогатива правительства, и Владимир Путин по этому поводу никаких решение не принимал.

Ранее, как передавало ИА REGNUM, планировалось, что приватизация «Башнефти» может быть осуществлена в сентябре-октябре 2016 года. Однако позже Дмитрий Медведев принял решение об отсрочки продажи госдоли компании, это решение поддержал президент. Первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер говорил, что приватизация «Башнефти» может быть перенесена на 2017 год.