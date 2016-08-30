Донецк, 30 августа, 2016, 20:23 — ИА Регнум. ДНР достигнет победы после того, как восстановит контроль над всей территорией Донбасса. Об этом 30 августа в интервью телеканалу «Оплот» заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Советский плакат «Донбасс — сердце России»

«Внутри меня и сотен тысяч наших граждан живет одно желание — прекратить эту войну, но прекратить не любой ценой, а прекратить победой. А победа подразумевает выход на территорию всей ДНР из необходимости лучшей защиты наших родных земель. Гарантированно обеспечим их безопасность только выходом на Украину. Это сказывается количеством убитых, погибших товарищей, разрушенных домов, детских слез, слез матерей и массой других моментов, есть погибшие беременные женщины», — сказал Захарченко.

По его словам, ДНР будет придерживаться Минских соглашений, чтобы избежать «кровавой бойни» с ВСУ. «Самое обидное, что есть желание и сила в руках, и чувствуешь способность это сделать. И тут самое страшное, — отвечает глава государства, — мы обязаны придерживаться Минских соглашений, дабы сиюминутное желание отомстить, победить или наказать не превратилось в кровавую бойню. Потом будет непонятно, кто победит и возможна ли победа? Любое движение должно быть выверенным, как удар саблей. Бить нужно тогда, когда ты будешь абсолютно уверен в победе. Если есть хоть малейшая возможность освободить Донецкую землю, Донбасс без крови, ее надо использовать. Потому что тебе не простят ни люди, ни Бог, если ты этого не сделаешь», — признал Захарченко.

Он также рассказал, что регулярно выезжает на передовую, чтобы предостеречь бойцов ДНР от непродуманных действий. «Я очень часто выезжаю на передовую и при каждом выезде пытаюсь объяснить бойцам, командирам и любым подразделениям необходимость ждать того приказа, который позволит сделать то, о чем каждый из нас мечтает глубоко в душе. И каждый верит в это, и каждый к этому готов. Наши бойцы дисциплинированные, обстрелянные, обученные, они могут своим хладнокровием убить в себе желание совершить большую ошибку. А за подразделения украинской армии не могу ничего утверждать. Они дезорганизованы, испуганы, ненавистны нам и мы им тоже. Самое главное, от испуга могут наделать глупостей. Но вы знаете, эти глупости будут нам только на руку. Так как не мы нарушим Минские соглашения», — подчеркнул Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Захарченко заявил, что украинские войска готовы начать наступления на позиции ВС ДНР и ЛНР. «Что с одной стороны — военной, что с другой — политической, Киев готов к тому, чтобы попытаться еще раз решить наш конфликт силовым путем», — сказал Захарченко.

По его словам, возможное наступление ВСУ приведет к окончательному разрыву Минских соглашений. «С той стороны линии фронта все готово к наступлению — таковы данные нашей разведки. С другой стороны, с точки зрения политической, это будет со стороны Киева подрывом минского процесса. Даже больше — наступление Киева закроет минский процесс», — считает Захарченко.

При этом глава ДНР предупредил украинскую сторону о том, что «Минска-3» не будет. «Но если Киев опять на нас нападет, могу сказать одно — пусть не жалуются потом… «Минска-3» не будет», — подытожил Захарченко.