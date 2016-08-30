Донецк, 30 августа, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Войска ДНР могут первыми перейти в наступление на позиции украинских войск. Об этом 30 августа в интервью телеканалу «Оплот» заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

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«На основе четкого выверенного расчета скажу, да, возможно, если такая ситуация возникнет. Мы к этому готовы, мы это сделаем», — сказал Захарченко, отвечая на вопрос о том, могут ли ВС ДНР первыми перейти в наступление на позиции ВСУ.

В то же время Захарченко считает, что сейчас на передовой военная обстановка существенно не обострялась. «Ситуация, которая сейчас сложилась, она особо сильно не обострялась. Т. е. в такой ситуации наши подразделения находятся больше года. Что обострилось? Увеличилось количество обстрелов с украинской стороны. Естественно увеличились наши ответы, поэтому у жителей ДНР сложилось мнение, что что-то будет происходить. Для того, чтобы гарантированно защищать территорию ДНР нам приходится принимать определенные меры — когда проводится обстрел, засекаются координаты батареи, которая ведет огонь и эта батарея уничтожается. Мы стали это делать чаще», — сказал Захарченко.

Он считает, что применение ВСУ РСЗО «Град» не является поводом для возобновления полномасштабных боевых действий. «На сегодняшний момент Украина пытается спровоцировать ведение масштабных боевых столкновений. Это тоже откладывает отпечаток на ощущения наших жителей. Но на самом деле, ситуация не так критична, как кажется. Хотя мы готовимся к тому, что Украина предпримет ряд провокаций, но предпосылок к ведению широкомасштабных боевых действий пока нет. «Грады» применялись и ранее, но они не применялись в такой близости от г.Донецка. «Грады» применялись на юге — в районе Новоазовска, Коминтерново, Гранитного и Стылы, это были районы Горловки, Зайцево, Майорска и Дебальцево. Сейчас начали применять «Грады» здесь. Но количество обстрелов «Градами» не так велико, чтобы говорить о планомерном и широкомасштабном», — считает Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Захарченко отметил, что на Донетчине подразделения ВСУ еще не получили технику с киевского парада. По его словам, из-за отсутствия бронетехники подразделения ВСУ отказались от планов захвата г. Ясиноватая (Донетчина, под контролем ДНР). «Была информация о попытке Вооруженных сил Украины совершить прорыв на участке Спартак-Ясиноватая. Вы обратите внимание, Бог — за нас. Пошел дождь и украинская техника, которая еще не успела вернуться с парадов, просто не выехала с поля, не смогла преодолеть непреодолимое препятствие в виде дождя», — рассказал Захарченко.

Напомним, 24 августа оперативное командование ДНР сообщало о ночных планах ВСУ провести захват г.Ясиноватая. По данным разведки ДНР, для осуществления этого плана украинские силовики стянули к фронту под Авдеевкой тяжелое вооружение, бронетехнику и живую силу. «Противник активизировал свои действия в районе Авдеевки. По полученным данным, командование ВСУ планирует в эту ночь захватить Ясиноватую, выбив наши подразделения», — сказал собеседник агентства.

Представитель командования отметил, что намерения ВСУ подтверждаются разведданными, согласно которым около 20:00 было зафиксировано движение нескольких колон с личным составом и бронетехникой ВСУ в направлении Авдеевки.