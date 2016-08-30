Москва, 30 августа, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации предлагает повысить минимальную розничную цену на водку до 197 рублей. Проект о внесении изменений в отдельные приказы опубликован сегодня, 30 августа, на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Столичная»

Минфин предлагает установить минимальную отпускную цену у производителей на уровне 177 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, для оптовых закупок — 180 рублей, а для розничной продажи — 197 рублей.

На данный момент предложение Минфина РФ проходит публичные обсуждения.

Напомним, минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются с 2009 года, как мера борьбы с теневым производством. С того периода цены ежегодно повышались. В 2014 году минимальная цена на водку была повышена дважды — с 11 марта — до 199 руб., с 1 августа — до 220 руб. С 1 февраля 2015 года цена была снижена до 185 рублей.

В июне этого года Минфин уже повышал минимальную цену на водку до 190 рублей.