Екатеринбург, 9 сентября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Три отреставрированные ленты — «Хищник» Джона МакТирнана, «Нечто» Джона Карпентера и «Муха» Дэвида Кроненберга — будут демонстрироваться на большом экране в Екатеринбурге. Картины вошли в программу «Культовое кино 1980-х», объединённую тематикой фантастического хоррора. В кинотеатре «Колизей» жителям Екатеринбурга программу представит компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Муха». реж. Дэвид Кроненберг. 1986. США, Великобритания, Канада Обезьяна

Фантастический фильм «Хищник» о схватке американских военных с инопланетным существом вышел на экраны в 1987 году. Сюжет картины был вдохновлен новым боевиком со Сталлоне «Рокки 4», после премьеры которого поговаривали, что Рокки одолел всех противников и в предполагаемой пятой части фильма ему осталось побить пришельца из «Инопланетянина» Стивена Спилберга. Сценаристы восприняли шутку всерьёз и взялись за «Хищника».

Цитата из к/ф «Хищник». реж. Джон МакТирнан. 1987. США Арнольд Шварценеггер

Картину снимали в джунглях южной Мексики. На главную роль не раздумывая пригласили Арнольда Шварценеггера. В итоге фильм стал одним из ключевых в карьере актёра. В 1987 году за роль «Голландца» он был номинирован на премию «Сатурн». Фильм получил несколько наград и номинаций, в том числе претендовал на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. На рейтинговом киносайте Rotten Tomatoes «Хищник» имеет оценку 78%.

Фильм ужасов «Нечто» был снят Джоном Карпентером по книге Джона В. Кэмпбелла-младшего «Кто идёт?» и вышел на экраны в 1982 году, хотя идея картины появилась намного раньше, ещё в 1976-м. Об экранизации рассказа задумался продюсер Стюарт Коэн, и вскоре с киностудией Universal был заключен контракт о производстве. Но так как первые версии сценария Коэну не понравились, фильм отложили до выхода «Чужого» Ридли Скотта в 1979-м. Картина была встречена более чем положительно и на волне возникшего интереса к фильмам подобного жанра студия Universal возобновила работу над проектом.

Образ инопланетного «нечто» создавал 22-летний Роб Боттин, за плечами которого к тому времени было уже восемь фильмов. Боттин не хотел, чтобы его персонаж хоть сколько-нибудь напоминал монстров из «Чужого» и предложил существо, способное в любой момент принимать форму своих жертв.

Цитата из к/ф «Нечто». реж. Джон Карпентер. 1982. США Команда ученых

Фильм был довольно холодно встречен в прокате. Соревнуясь с «Инопланетянином» Стивена Спилберга он проиграл по всем параметрам, однако признание всё же получил, хотя и спустя несколько лет. В конце 1980-х лента вышла на видео и стала часто транслироваться на телевидении. Сегодня «Нечто» высоко оценивается поклонниками фильмов ужасов. В рейтинге сайта IMDb он стал 58-м в списке 500 лучших хорроров.

В основе фантастического фильма «Муха» — тоже литературное произведение. Дэвид Кроненберг снимал свой фильм по одноимённому рассказу Жоржа Ланжелана о превращении человека в насекомое. У оригинала Кроненберг позаимствовал только сюжетный повод и существенно переработал проблематику и образный ряд.

Фильм с успехом прошёл в прокате, окупившись в два с половиной раза. Не пропустили картину и критики кино. «Муха» Получила «Оскар» за лучший грим, несколько премий «Сатурн» и две номинации на приз Британской академии. Картина занимает 42 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb.

Помимо Екатеринбурга программа «Культовое кино 1980-х» демонстрируется в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга. Все фильмы представлены на языке оригинала с русскими субтитрами.