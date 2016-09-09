Санкт-Петербург, 9 сентября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Кинопрограмма «Культовое кино 1980-х» открывается сегодня в Санкт-Петербурге. В течение трёх дней в кинотеатре «Аврора» вниманию зрителей будут представлены три фантастических фильма ужасов, популярных в 80-х годах. Организует проект компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Хищник». реж. Джон МакТирнан. 1987. США Арнольд Шварценеггер

В программу вошли:

«Хищник» Джона МакТирнана, 1987 с Арнольдом Шварценеггером в главной роли — хоррор о противостоянии человека и инопланетного охотника. Кинокритиками фильм был оценён как ироничная политическая сатира, в которой американский «демократизатор» оказывается потенциальной жертвой внеземного разума. Превосходящее человека по всем статьям существо неожиданно откроет для себя достойного противника и вынуждено будет признать в нём равного;

«Нечто» Джона Карпентера, 1982 с Куртом Расселом в главной роли — картина о инопланетном «нечто», способном уничтожать всё живое, принимая облик своих жертв, была признана критикам кино одной из лучших лент в истории жанра ужасы;

Цитата из к/ф «Муха». реж. Дэвид Кроненберг. 1986. США, Великобритания, Канада Монстр

«Муха» Дэвида Кроненберга, 1986 — фильм по рассказу французского писателя Жоржа Ланжелана, раскрывающий болезненную тему мутаций человека. На протяжении фильма герой превращается в муху в следствие неудачного эксперимента по перемещению в пространстве. Картина была отмечена премией «Оскар» за лучший грим.

Исторически жанр ужасов появился в кинематографе ещё в конце 1890-х годов. Одним из первых фантастические образы на экране воплотил французский режиссёр Жорж Мельес. В его фильме «Замок дьявола» впервые появляются призраки, скелеты, ведьмы, а летучая мышь превращается в Мефистофеля. Первыми монстрами в кино стали Франкенштейн, Квазимодо, Голем, Дракула и другие.

Техническое развитие кинематографа позволило использовать новые методы в изображении чудовищ, жанр ужасов набирает популярность. Массовое производство хорроров в Голливуде пришлось на 80-е. Большинство картин было ориентировано на молодёжную аудиторию, которая, согласно исследованиям, проявляла к жанру ужасов наибольший интерес.